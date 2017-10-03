Virtus.pro переиграла "Империю"

Состав российской организации Virtus.pro по Dota 2 взял верх над Team Empire в первом матче отборочного турнира DreamLeague Season 8 для Европы и СНГ. Счет поединка – 2:0. Всего в квалификационном соревновании принимают участие восемь коллективов, которые разыграют четыре путевки на LAN-финал. Они достанутся лучшей пятерке каждого из двух регионов и еще двум командам, независимо от региона.

Финальная часть турнира пройдет в шведском Йенчепинге с 1 по 4 декабря. Призовой фонд составит миллион долларов.

DreamLeague Season 8

Отборочный турнир

Европа и СНГ

1-й тур

Virtus.pro (Россия) – Team Empire (Россия) – 2:0