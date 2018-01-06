Virtus.pro отказалась от участия в Galaxy Battles 2018, который лишили статуса "мэйджора"

Состав российской организации Virtus.pro по Dota 2 не примет участия в Galaxy Battles 2018. Причиной послужило лишение соревнования, которое должно пройти на Филиппинах с 15 по 21 января, статуса "мэйджора". Valve сделала это из-за местных законов, согласно которым киберспортсмены должны пройти тестирование на наркотики.

Сейчас компания ищет возможность проведения чемпионата в другой стране. "Медведи" стали первой командой, отказавшейся от участия в турнире. Позже аналогичное решение приняли Team Liquid и Team Secret. Пока неизвестно, кто заменит эти коллективы и состоится ли Galaxy Battles вообще. Соревнование лишилось финансовой поддержки Valve, и на нем не будут разыгрываться очки DPC.

На данный момент участниками Galaxy Battles 2018 являются Evil Geniuses, LGD.Forever Young, VGJ.Thunder, OG, Newbee, Team Spirit, Mineski, TNC Pro Team, paiN Gaming, Infamous, OpTIc Gaming,

– По итогам решения компании Valve о лишении турнира Galaxy Battles II официального статуса чемпионата Dota Pro Circuit мы приняли решение отказаться от поездки в Манилу, – приводит официальный сайт Virtus.pro слова генерального менеджера команды Романа Дворянкина. – Я хочу поблагодарить менеджмент Valve, который крайне эффективно разрешил данную ситуацию, постоянно информируя команды-участницы о статусе проблемы.

Основной причиной нашего решения стал отзыв статуса турнира Valve, который, среди прочего, накладывает на организаторов определенные стандарты в плане безопасности игроков, технического обеспечения мероприятия, логистики. Кроме того, нашим приоритетом всегда остаётся участие именно в рейтинговых турнирах, и лишение Galaxy Battles очков DPC лишает предстоящую поездку турнирного смысла.