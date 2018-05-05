Virtus.pro одолела Mineski на домашнем "мэйджоре"

Российская Virtus.pro переиграла Mineski в матче 2-го раунда плей-офф нижней сетки EPICENTER XL – 1:0. Следующий соперник "медведей" – FlyToMoon, выбившая из соревнования OG. Уступивший коллектив покидает турнир.

Призовой фонд "Эпицентра" составляет один миллион долларов. Ранее в России не проходили турниры категории Major. Триумфатор первенства определится на арене "ВТБ Ледовый дворец".

Москва (Россия)

EPICENTER XL

Плей-офф

Нижняя сетка

2-й раунд

Virtus.pro – Mineski – 1:0