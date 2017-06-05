Virtus.pro одержала вторую победу подряд на домашнем EPICENTER

Состав по Dota 2 российской организации Virtus.pro переиграл американскую Planet Odd во втором туре группового этапа EPICENTER: Moscow. Счет встречи – 2:0. Это уже вторая победа "медведей" на турнире с сухим счетом. В первом туре была переиграна филиппинская Clutch Gamers. Соперниками VP по группе также станут американская Evil Geniuses и китайская Invictus Gaming.

Сильнейшая команда группы начнет выступление в плей-офф со стадии полуфинала. Вторые и третьи места – с четвертьфинала. Призовой фонд EPICENTER составляет 500 тысяч долларов. Решающие матчи первенства пройдут с 9 по 11 июня на арене "ВТБ Ледовый дворец".

Москва

EPICENTER: Moscow

Групповой турнир

Второй раунд

Virtus.pro (Россия) – Planet Odd (США) – 2:0

Virtus.pro - Алексей "Solo" Березин (Россия), Владимир "No[o]ne" Миненко, Илья "Lil" Ильюк (оба – Украина), Павел "9pasha" Хвастунов, Роман "RAMZES666" Кушнарев (оба – Россия).

Planet Odd - Роман "Resolut1on" Фоминок (Украина), Аливи "w33" Омар (Румыния), Дэвид "MoonMeander" Тан (Канада), Расмус "MiSeRy" Филипсен (Дания) и Мартин "Saksa" Саздов (Македония).