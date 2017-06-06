Virtus.pro одержала третью победу подряд на домашнем EPICENTER

Состав по Dota 2 российской организации Virtus.pro переиграл китайскую Invictus Gaming в групповом этапе EPICENTER: Moscow, который проходит в эти дни в Москве. Счет встречи – 2:1. Благодаря этой победе "Медведи" единолично возглавили группу B после трех победах в трех встречах. IG встретится завтра с американской Planet Odd в матче за выход из группы.

Сильнейшая команда из каждой группы начнет выступление в плей-офф со стадии полуфинала. Вторые и третьи места – с четвертьфинала. Призовой фонд EPICENTER составляет 500 тысяч долларов. Решающие матчи первенства пройдут с 9 по 11 июня на арене "ВТБ Ледовый дворец".

Москва

EPICENTER: Moscow

Групповой турнир

Третий тур

Virtus.pro (Россия) – Invictus Gaming (Китай) - 2:1

Virtus.pro – Алексей "Solo" Березин (Россия), Владимир "No[o]ne" Миненко, Илья "Lil" Ильюк (оба – Украина), Павел "9pasha" Хвастунов, Роман "RAMZES666" Кушнарев (оба – Россия).

Invictus Gaming – Лин "Xxs" Дзин, Е "BoBoKa" Чжибяо, Фу "Q" Бинь, Сюй "BurNIng" Чжилэй, Оу "Op" Пэн (все – Китай).