Virtus.pro одержала две победы на старте ESL One Genting

Состав российской Virtus.pro по Dota 2 вышел в финал верхней сетки группового этапа ESL One Genting 2018. "Медведи" нанесли поражение бразильской SG e-sports (1:0) и китайской VGJ.Thunder (2:0). Теперь VP предстоит встретится с Team Secret.

Турнир проходит с 23 по 28 января в Малайзии. 16 участников разделены на две группы, из которых в плей-офф попадут по три команды. На групповом этапе будет использоваться система double-elimination, в плей-офф – single-elimination.

Призовой фонд турнира составляет 400 тысяч долларов, кроме того участники разыграют 400 очков DPC, необходимых для попадания на следующий чемпионат мира.

Гентинг Хайлендз (Малайзия)

ESL One Genting 2018

Групповой этап

Группа A

Верхняя сетка

Полуфинал

VGJ.Thunder (Китай) – Virtus.pro (Россия) – 0:2

1-й раунд

SG e-sports (Бразилия) – Virtus.pro (Россия) – 0:1