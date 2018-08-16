Virtus.pro не смогла переиграть китайскую Team Serenity на TI в Ванкувере

Состав российской Virtus.pro по Dota 2 сыграл вничью в матче 2-го тура группового этапа The International 2018 с китайской Team Serenity – 1:1. Ранее "медведи" взяли верх над OpTic Gaming. Следующим соперником VP станет Team Secret.

Всего в турнире принимают участие 18 команд. В плей-офф пройдут по восемь участников из обеих групп, при этом по четыре сильнейших коллектива начнут выступление в верхней сетке. Финальную стадию первенства примет "Роджерс Арена" в Ванкувере. Призовой фонд составляет 24,4 миллиона долларов.

The International 2018

Групповой этап

2-й тур

Группа B

Virtus.pro (Россия) – Team Serenity (Китай) – 1:1