Virtus.pro не будет играть на всех предстоящих турнирах

Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин на своей странице в социальной сети "Вконтакте" сообщил, что команда не будет играть на всех предстоящих турнирах. Он подчеркнул, что основной упор будет делаться на турниры категории "мэйджор", поскольку система начисления рейтинговых очков ставит их на порядок выше "майноров".

– Совершенно очевидно, что мы не будем играть на всех предстоящих турнирах, – заявил Дворянкин. – Плотный календарь заставляет всех нас, как никогда внимательно подходить к распорядку и режиму игроков: ребята не должны устать друг от друга, моральное и физическое опустошение не должно накрыть их в разгар сезона. Здорово, что опубликованная система начисления рейтинговых очков ставит "мэйджоры" на порядок выше "майноров". Это дает нам гораздо больше свободы в подготовке к действительно важным турнирам.

В текущем сезоне "медведи" одержали победы в квалификациях к "мэйджору" ESL One Hamburg 2017 и "майнору" AMD SAPPHIRE Dota PIT League Season 6. При этом Virtus.pro уступила Team Empire в полуфинале квалификации на PGL Open Bucharest 2017.