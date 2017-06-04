Virtus.pro начала выступление на домашнем EPICENTER c победы

Состав по Dota 2 российской организации Virtus.pro переиграл филиппинскую Clutch Gamers в первом туре группового этапа EPICENTER: Moscow. Счет встречи – 2:0. Соперниками VP по группе также станут американская Evil Geniuses, китайская Invictus Gaming и европейская Planet Odd украинца "Resolu1on".

Сильнейшая команда группы начнет выступление в плей-офф со стадии полуфинала. Вторые и третьи места – с четвертьфинала. Призовой фонд EPICENTER составляет 500 тысяч долларов. Решающие матчи первенства пройдут с 9 по 11 июня на арене "ВТБ Ледовый дворец".

Москва

EPICENTER: Moscow

Групповой турнир

1-ый раунд

Virtus.pro (Россия) – Clutch Gamers – 2:0

Virtus.pro – Алексей "Solo" Березин (Россия), Владимир "No[o]ne" Миненко, Илья "Lil" Ильюк (оба – Украина), Павел "9pasha" Хвастунов, Роман "RAMZES666" Кушнарев (оба – Россия).

Clutch Gamers – Марвин "Boombacs" Раштон, Рафаэль "Rapy" Сикат Поло, Армель "Armel" Пауль Тэбиос, Кеннет "Flysolo" Колома, Ким "Gabbi" Сантос (все – Филиппины).