Virtus.pro начала киевский Major с победы над сингапурской Faceless

Состав по Dota 2 российской организации Virtus.pro переиграл сингапурскую Faceless в первом туре группового этапа The Kiev Major. Счет встречи – 2:0. В первой стадии чемпионата используется швейцарская система, согласно которой в следующем раунде встречаются команды с одинаковой статистикой. В первом туре победу также одержали европейские Team Secret и OG, китайские Invictus Gaming и Team Random.

LAN-финал первого "мэйджора" в СНГ пройдет с 24 по 30 апреля на сцене Национального дворца искусств "Украина". Призовой фонд чемпионата составляет три миллиона долларов, миллион достанется победителю.