Virtus.pro и FTM вышли в плей-офф домашнего "мэйджора". "Империя" покинула турнир

Две российские команды гарантировали себе попадание в плей-офф домашнего EPICENTER XL. В рамках пятого дня игрового этапа Virtus.pro переиграла европейскую OG (2:0). FTM оказалась слабее китайской PSG.LGD, однако результаты конкурентов по группе А гарантировали российскому коллективу попадание в стадию игр на выбывание.

Еще один коллектив из России - Team Empire - потерпел четвертое поражение подряд и не сможет продолжить выступление на чемпионате.

На этом этапе встречи проходят по круговой системе до двух побед. По две лучшие команды из каждой группы попадут в верхнюю сетку плей-офф, еще по две – в нижнюю сетку. Призовой фонд соревнования составляет один миллион долларов. Ранее в России не проходили турниры категории Major.

Москва (Россия)

EPICENTER XL

Групповой турнир

4-й тур

Группа A

PSG.LGD (Китай) – FlyToMoon (Россия) – 2:0

Virtus.pro (Россия) – OG (Европа) – 2:0