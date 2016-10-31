Virtus.Pro едет на The Boston Major

Российская команда Virtus.Pro одержала победу над Тeam Liquid в финале нижней сетки закрытых европейских отборочных к The Boston Major и завоевала вслед за Ad Finem путевку на главный турнир осени по DotA 2. Для триумфа "медведям" потребовалось три карты – 2:1. Таким образом, представительство СНГ на The Boston Major ограничится только одной командой, поскольку все остальные команды с постсоветского пространства покинули турнир на стадии группового этапа квалификаций.

Напомним, что The Boston Major пройдет в США с 3 по 10 декабря. Призовой фонд турнира составляет 3 миллиона долларов.