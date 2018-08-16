"Винстрайк" уступила в стартовом туре The International

Состав по Dota 2 российской организации Winstrike уступил азиатской Mineski в стартовом туре The International 2018. Счет по картам – 0:2. После этого поражения обладатель квоты СНГ-региона занимает последнюю строчку группы B.

Всего в турнире принимают участие 18 команд. В плей-офф пройдут по восемь участников из обеих групп, при этом по четыре сильнейших коллектива начнут выступление в верхней сетке. Финальную стадию первенства примет "Роджерс Арена" в Ванкувере.

Призовой фонд составляет 24,4 миллиона долларов.