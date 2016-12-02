14:25 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Виктор Гусев и Владимир Стогниенко будут комментировать The Boston Major

Виктор ГУСЕВ. Фото Татьяна ДОРОГУТИНА, "СЭ"
Виктор ГУСЕВ. Фото Татьяна ДОРОГУТИНА, "СЭ"
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Телеканал GameShow проведет альтернативную трансляцию The Boston Major на стриминговой платформе Games OK, сообщает пресс-служба "Одноклассников". В качестве гостей студии будут присутствовать известные спортивные комментаторы - Виктор Гусев и Владимир Стогниенко и Кирилл Набутов.

Это не первая подобная инициатива компании - во время The International "Одноклассники" также проводили альтернативную трансляцию, гостями которой были такие известные личности, как Михаил Галустян и Карина Сычева.

- "Одноклассники" - один из лидирующих видеосервисов рунета, - цитирует пресс-служба компании руководителя проекта "Одноклассники" Антона Федчина. -  Мы развиваем видео не только как продукт, но и как сервис, предлагая пользователям совершенно разный контент. Опыт проведения The International Dota 2 показал, что киберспорт актуален для пользователей ОК - 6 млн просмотров трансляции доказывают это. Уверены, что Boston Major будет также пользоваться успехом.

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