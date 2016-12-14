Виктор "GeneRaL" Нигрини: "Не могу назвать уходящий год удачным для Natus Vincere"

Хардлейнер Natus Vincere G2A Виктор "GeneRaL" Нигрини в интервью пресс-службе организации подвел итог выступления коллектива за 2016 год. Украинский киберспортсмен подчеркнул, что не может назвать результат удачным.

– Оглядываясь назад, можете ли ты признать этот год в Natus Vincere удачным для команды и себя?

– Нашей целью было попадание минимум в топ-6 на The International 2016. Поэтому назвать год удачным не могу.

– Изначально ты был известен в сообществе Dota 2 как игрок средней линии, но игра в Na`Vi заставила тебя переквалифицироваться в хардлейнера. Можете ли ты теперь сказать, что данная роль была освоена тобою в совершенстве?

– Не могу. Достаточно хорошо я изучил только парочку героев: Beastmaster, Batrider, Sand King. Поэтому есть куда расти, все еще впереди.