21:06 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Виктор "General" Нигрини: "Мы в буквальном смысле устали друг от друга"

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Игрок сложной линии украинской Natus Vincere Виктор "General" Нигрини ответил на вопросы портала navi-gaming.com касательно результатов прошлого сезона и причинах распада коллектива. Напомним, что Нигрини является одним из двух киберспортсменов, оставшихся в составе.

 

Виктор "General" Нигрини о результатах Na`Vi: "Наша цель была минимум топ-6 The International. Поэтому назвать год удачным не могу"

 

О причинах распада коллектива: "Основной причиной проигрыша стало чрезмерно долгое нахождение игроков вместе. Полтора месяца слишком большой срок. Мы в буквальном смысле устали друг от друга, и было крайне трудно находить компромиссы"

 

О том, с кем хотел бы играть: "Мне очень сильно импонирует игра Романа "Ramzes666" Кушнарева и "Forev", поэтому был бы не прочь видеть их в качестве тиммейтов"

 
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