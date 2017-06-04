Виктор "GeneRaL" Нигрини: "Цель минимум на EPICENTER – выйти из группы"

Виктор "GeneRaL" Нигрини подчеркнул в преддверии EPICENTER: Moscow, что команда ставит перед собой высокие задачи на турнире в СНГ-регионе. Соревнование пройдет в московском комплексе "ВТБ Ледовый дворец" с 4 по 11 июня. Призовой фонд турнира составит 500 тысяч долларов.

– У нас был пятидневный буткемп – с 28 мая по 2 июня, – приводит Cybersport.ru слова Нигрини. – Мы тренировались, наигрывали стратегии и будем стараться показать хорошую игру на этом турнире. Из участников EPICENTER: Moscow 2017 практиковались в том числе с Planet Odd, играли с ними матчей семь. Нет смысла играть с командами из нашей группы, поскольку они наши потенциальные соперники, а с противоположной группой: у Virtus.pro было все занято, остальные не из нашего региона.

Цели? Минимум – выйти из группы, максимум – сделать это с первого места. Для нас это довольно важный турнир. Мы понимаем, что нужно показывать свою игру. Есть шанс на победу, а если мы выиграем, то можем получить инвайт на The International. К тому же турнир проходит в СНГ, поэтому хотелось бы перед своей публикой показать хорошую игру и желательно выиграть.