Видео дня: "Победная комбинация Virtus.pro в 1/4 финала The Kiev Major"

Состав по Dota 2 российской организации Virtus.pro переиграл китайскую VG.J в четвертьфинале The Kiev Major. Счет встречи – 2:1. В решающей третьей карте VP удалось эффективно использовать комбинацию ультимативных способностей персонажей Dark Seer, Disruptor и Slardar.

В полуфинале единственный представитель СНГ региона на домашнем "мэйджоре" встретится с победителем противостояния американской Evil Geniuses и бразильской SG e-Sports. Решающие встречи турнира с призовым фондом 3 миллиона долларов пройдут на сцене национального дворца искусств "Украина".