Видео дня: "Момент триумфа OG на сцене дворца "Украина"

Представляющая Европейский Союз OG переиграла состав по Dota 2 российской организации Virtus.pro в финале первого "мэйджора" в СНГ – The Kiev Major. Счет встречи – 3:2. На пятой карте OG смогла отыграть денежное отставание в 10 тысяч золота и завершить противостояние в свою пользу. Победитель и серебряный призер заработали миллион и 500 тысяч долларов соответственно.

Заключительные встречи The Kiev Major прошли с 25 по 30 апреля на сцене национального дворца искусств "Украина". Ранее командам из СНГ-региона не удавалось пробиться в финал турниров данной категории. Для OG эта победа стала второй подряд после триумфа в Бостоне в декабре прошлого года.