15:43 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Видео дня: лучшие моменты финального дня ESL

0
0
0

Вчера в малазийском Гентинге завершился турнир с призовым фондом 250 тысяч долларов ESL One Genting 2017, победителем которого стал североамериканский коллектив Digital Chaos. Стоит отметить, что роль первой позиции в американской пятерке исполняет украинский киберспортсмен Роман "Resolut1on" Фоминок. Единственная команда из СНГ – российская Virtus.pro – уступила будущим триумфаторам на стадии 1/2 финала. Вашему вниманию хайлайты заключительного игрового дня, который вместил в себя два полуфинала и гранд-финал.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ