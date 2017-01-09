Видео дня: лучшие моменты финального дня ESL

Вчера в малазийском Гентинге завершился турнир с призовым фондом 250 тысяч долларов ESL One Genting 2017, победителем которого стал североамериканский коллектив Digital Chaos. Стоит отметить, что роль первой позиции в американской пятерке исполняет украинский киберспортсмен Роман "Resolut1on" Фоминок. Единственная команда из СНГ – российская Virtus.pro – уступила будущим триумфаторам на стадии 1/2 финала. Вашему вниманию хайлайты заключительного игрового дня, который вместил в себя два полуфинала и гранд-финал.