VGJ.Thunder не оставила шансов The Final Tribe на "супермэйджоре"

Китайская VGJ.Thunder нанесла поражение шведской The Final Tribe в первом раунде плей-офф нижней сетки China Dota2 Supermajor. Счет поединка – 2:0. Победившая команда теперь встретится с соотечественниками из Newbee. Уступивший коллектив покидает турнир.

"Супермэйджор" проходит со 2 по 10 июня в Шанхае. Общий призовой фонд турнира составит 1,5 миллиона долларов. Кроме того, участники разыграют 2250 очков DPC.

Шанхай (Китай)

China Dota2 Supermajor

Плей-офф

Нижняя сетка

Первый раунд

VGJ.Thunder (Китай) – The Final Tribe (Швеция) – 2:0