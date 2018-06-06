VGJ.Thunder не оставила шансов The Final Tribe на "супермэйджоре"

Китайская VGJ.Thunder нанесла поражение шведской The Final Tribe в первом раунде плей-офф нижней сетки China Dota2 Supermajor. Счет поединка – 2:0. Победившая команда теперь встретится с соотечественниками из Newbee. Уступивший коллектив покидает турнир.
"Супермэйджор" проходит со 2 по 10 июня в Шанхае. Общий призовой фонд турнира составит 1,5 миллиона долларов. Кроме того, участники разыграют 2250 очков DPC.
Шанхай (Китай)
China Dota2 Supermajor
Плей-офф
Нижняя сетка
Первый раунд
VGJ.Thunder (Китай) – The Final Tribe (Швеция) – 2:0
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