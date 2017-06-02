Vega встретится с греческой mousesports в тай-брейке квалификации Galaxy Battles

Российский коллектив Vega Squadron уступил европейской Prodota в последнем туре квалификации европейского региона к турниру Galaxy Battles. До этой встречи "Акулы" делили первую строчку отборочного этапа с греческой mousesports, однако имели одну игру в запасе. Завтра в очном противостоянии лидеры группы поборются за единственную путевку на LAN-финал от Европы.

Заключительный этап Galaxy Battles пройдет с 14 по 18 июня в Спортивном центре Шэньчжэньского залива. Арена вмещает 20 тысяч зрителей. Ранее прямые инвайты на соревнования получили китайские Newbee и IG.V, европейская Thunderbirds, а также филиппинская TNC.

Оставшиеся четыре участника определятся по итогам квалификаций в Китае, Северной Америке, Европе, Юго-Восточной Азии и Индии. Призовой фонд Galaxy Battles составит 150 тысяч долларов.