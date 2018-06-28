"Вега" уволила тренера

Vega Squadron на своем официальном сайте объявила о расторжении контракта с тренером состава по Dota 2 Мюриэль Kips Хёйсман. Причиной увольнения стал провал команды в квалификации на The International. "Акулы" заняли последнее место в группе, проиграв все матчи.

Сообщается, что "Вега" приступила к созданию обновленной тренерской структуры.

Хёйсман была наставником Vega Squadron с сентября 2017 года.