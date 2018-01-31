"Вега" утвердила состав по Dota 2

Российская Vega Squadron зарегистрировала на официальном сайте Dota 2 состав, который будет выступать в текущем сезоне. В него вошли Семен "CeMaTheSlayeR" Кривуля (Украина), Дмитрий "UnderShock" Большаков (Россия), Никита "Palantimos" Гринкевич (Белоруссия) Дзони "Blizzy" Ри и Бакыт "Zayac" Эмилжанов (оба – Кыргызстан). UnderShock, Palantimos и Blizzy находились на испытательном сроке с декабря прошлого года. В обновленном составе "Акулам" удалось пробиться на The Bucharest Major 2018.

Напомним, ранее "Вегу" покинули Сергей "God" Брагин, Василий "AfterLife" Шишкин и Илья "ALOHADANCE" Коробкин.