"Вега" стартовала на "мэйджоре" в Китае с трех поражений

Российская Vega Squadron проиграла китайским PSG.LGD и Newbee, а также американской VGJ.Storm в матчах группового этапа MDL Changsha Major. Следующим соперником "Веги" будет китайская Vici Gaming. На этом этапе матчи пройдут в формате bo-2.
В плей-офф выйдут четыре команды из шести. При этом два лучших коллектива сразу попадут в полуфинал верхней сетки, два следующих – в четвертьфинал, пятая и шестая пятерки – в первый раунд нижней сетки.
MDL Changsha Major проходит с 14 по 20 мая в Китае. Призовой фонд соревнования составляет миллион долларов.
Китай
MDL Changsha Major
Групповой этап
Группа B
LGD.PSG (Китай) – Vega Squadron (Россия) – 2:0
Vega Squadron (Россия) – VGJ.Storm (США) – 0:2
Vega Squadron (Россия) - Newbee (Китай) - 0:2
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