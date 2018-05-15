"Вега" стартовала на "мэйджоре" в Китае с трех поражений

Российская Vega Squadron проиграла китайским PSG.LGD и Newbee, а также американской VGJ.Storm в матчах группового этапа MDL Changsha Major. Следующим соперником "Веги" будет китайская Vici Gaming. На этом этапе матчи пройдут в формате bo-2.

В плей-офф выйдут четыре команды из шести. При этом два лучших коллектива сразу попадут в полуфинал верхней сетки, два следующих – в четвертьфинал, пятая и шестая пятерки – в первый раунд нижней сетки.

MDL Changsha Major проходит с 14 по 20 мая в Китае. Призовой фонд соревнования составляет миллион долларов.

Китай

MDL Changsha Major

Групповой этап

Группа B

LGD.PSG (Китай) – Vega Squadron (Россия) – 2:0

Vega Squadron (Россия) – VGJ.Storm (США) – 0:2

Vega Squadron (Россия) - Newbee (Китай) - 0:2