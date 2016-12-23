Vega Squadron рассталась с Ростиславом "Fn" Лозовым

Состав Vega Squadron по Dota 2 покинул игрок первой позиции Ростислав "Fn" Лозовой, сообщает официальный сайт организации. Причиной послужило отсутствие прогресса в командных действиях. Напомним, киберспортсмен пришел в стан "акул" в марте этого года и за время выступления в коллективе заслужил репутацию одного из лучших кор-игроков региона. Вместе с Fn Vega заняла второе место на WePlay League и третье – на ESL One Frankfurt.

– Во-первых, я хочу поблагодарить Ростислава за ту игру, которую он показывал во время своего пребывания в Vega Squadron, а также пожелать ему успехов в дальнейшей карьере, – подчеркнул исполнительный директор Vega Squadron Алексей Кондаков. – Во-вторых, стоит отметить, что мы уже проводим трай-ауты на позицию первого номера и надеемся, что вскоре мы сможем собрать состав, каждый из игроков которого будет нацелен, прежде всего, на командную работу. Я уверен, что, если нам это удастся, то мы сможем отказаться от постоянных замен в составе и вновь бороться за высокие места на самых престижных турнирах.