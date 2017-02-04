Vega Squadron переиграла Comanche в квалификации DAC 2017

Vega Squadron нанесла поражение Comanche в матче первого раунда верхней сетки группового турнира СНГ-квалификации Dota 2 Asia Championships 2017. Счет встречи – 2:1. За выход в плей-офф выигравший коллектив поспорит с победителем пары Team Empire – F.R.I.E.N.D.S. Comanche продолжит выступление в нижней сетке.

В соревновании принимают участие восемь команд, которые поделены на две группы. В плей-офф выходит по два коллектива. Победитель турнира квалифицируется на LAN-финал Dota 2 Asia Championships 2017.