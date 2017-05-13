Vega Squadron не пустила Team Empire в финал нижней сетки квалификации EPICENTER: Moscow

Состав Vega Squadron по Dota 2 нанес поражение в полуфинале нижней сетки квалификации EPICENTER: Moscow для СНГ и Европы Team Empire со счетом 2:1. За выход в гранд-финал победивший коллектив поспорит с Natus Vincere.
LAN-финал EPICENTER: Moscow пройдет с 4 по 11 июня в столичном комплексе "ВТБ Ледовый дворец". В нем примут участие 10 команд. Призовой фонд составит 500 тысяч долларов.
EPICENTER: Moscow
Отборочный турнир
СНГ и Европа
Плей-офф
Нижняя сетка
Второй раунд
Vega Squadron (Россия) – Team Empire (Россия) – 2:1