17:58 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Vega Squadron не пустила Team Empire в финал нижней сетки квалификации EPICENTER: Moscow

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Состав Vega Squadron по Dota 2 нанес поражение в полуфинале нижней сетки квалификации EPICENTER: Moscow для СНГ и Европы Team Empire со счетом 2:1. За выход в гранд-финал победивший коллектив поспорит с Natus Vincere.

LAN-финал EPICENTER: Moscow пройдет с 4 по 11 июня в столичном комплексе "ВТБ Ледовый дворец". В нем примут участие 10 команд. Призовой фонд составит 500 тысяч долларов.

EPICENTER: Moscow

Отборочный турнир

СНГ и Европа

Плей-офф

Нижняя сетка

Второй раунд

Vega Squadron (Россия) – Team Empire (Россия) – 2:1

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