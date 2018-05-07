"Вега" пропустит "майнор" в Таиланде из-за проблем с визами

Российская Vega Squadron не сможет принять участие в GESC: Thailand Minor, сообщает пресс-служба организации. Причиной послужили проблемы с получением виз. Напомним, "акулы" завоевали единственную квоту для СНГ-региона, победив в финале Team Spirit.

GESC: Thailand Minor пройдет с 9 по 12 мая в Бангкоке. Призовой фонд составит 300 тысяч долларов и 300 очков DPC, необходимых для попадания на следующий чемпионат мира.

– К сожалению, из-за проблем с визами мы вынуждены сняться с GESC Minor, который пройдет в ближайшие выходные в Бангкоке, – подчеркнул спортивный директор Vega Squadron Георгий "drAmer" Фалеев. – Визы в Таиланд готовы уже давно, но китайское консульство в Бишкеке сильно затянуло выдачу китайских виз для W_Zayac и Blizzy для MDL Major, из-за чего игроки не могут получить свои паспорта.

Наученные горьким опытом с Perfect World Masters, мы начали делать китайские визы в день победы на квалификации к MDL, но изготовление всех справок с китайской стороны заняло больше месяца. На протяжении последних десяти дней мы всячески пытались ускорить процесс, но в ответ получали либо перенос собеседований, либо отказы. Визы будут готовы, но похоже уже в разгар GESC Minor.

Ехать с двумя заменами на майнор прямо перед мейджором нет никакого смысла: команда не покажет должного уровня в Таиланде и не подготовится к одному из важнейших турниров в сезоне".