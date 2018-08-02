"Вега" представила тестовый состав по Dota 2

Российская Vega Squadron представила на официальном сайте организации пробный ростер по Dota 2. В него вошли Никита "Palantimos" Гринкевич (Белоруссия), Владислав "GGwpLanaya" Маликов, Максим "Shachlo" Абрамовских, Владимир "yol" Басов (все – Россия) и Бакыт "W_Zayac" Эмилжанов (Кыргызстан). Первый матч этого состава состоится 3 августа на Rivalry Rumble.

– В рамках данного турнира мы сыграем тестовым составом, а до сентября будем экспериментировать с различными вариациями ростеров, – подчеркнул спортивный директор Vega Squadron Георгий "drAmer" Фалеев. – Отмечу, что у всех наших игроков, не принимающих участие в чемпионате, по-прежнему действуют контракты.