"Вега" извинилась за поражение в матче с "Империей"

Vega Squadron принесла извинения фанатам за эпизод, случившийся во время заключительного матча группового этапа World Cyber Arena 2017 против Team Empire. Игрок "Веги" Семён "CemaTheSlayer" Кривуля по ошибке написал "Good game", после чего киберспортсмен "Империи" Ростислав "fn" Лозовой покинул игру. "Акулы" признали поражение и не смогли выйти в плей-офф соревнования.

"В последнем матче минувшего вечера наш состав по Dota 2 проиграл Team Empire. Посреди третьей карты Семён "CemaTheSlayer" Кривуля случайно попал колесом чата на "Good game", после чего Ростислав "fn" Лозовой покинул игру и команды решили не продолжать. Такие ошибки случаются уже не в первый раз в профессиональной Dota 2, и мы сожалеем, что такая же история произошла с нашим составом.

Организация Vega Squadron приносит извинения всем своим болельщикам и поклонникам Dota 2 за такой инцидент и испорченные впечатления от игры. Также, ввиду форс-мажорных обстоятельств, мы слишком поздно анонсировали игроков замены, за что еще раз хотим попросить прощения у тех, кто с трепетом ждал выступления команды.

Впредь мы будем заранее отслеживать каждый вопрос, чтобы не допустить подобных ситуаций, а также соответствовать настоящему имени и репутации организации Vega Squadron. Спасибо, что болеете за нас и остаетесь с нами", – говорится в заявлении команды.