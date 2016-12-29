Vega и Rebels поделили очки в российском дерби на Royal Arena

Российские коллективы Vega Squadron и Rebels сыграли вничью в рамках второго тура группового этапа турнира Royal Arena Season 2, призовой фонд которого составляет 5 тысяч долларов. В третьем туре Rebels предстоит встретится с датским коллективом Imperial, разделившим очки с Vega в первом туре. Два сильнейших коллектива квартета А выйдут в стадию плей-офф, где встретятся с российской Team Empire и шведской The Alliance, занявшими первое и второе место группы B соответственно.

Online-турнир

Royal Arena

Групповой этап

Vega Squadron – Rebels – 1:1

Vega Squadron: Сергей "God" Брагин, Акбар "SoNNeikO" Бутаев, Андрей "Mag" Чипенко, Семен "CeMaTheSlayeR" Кривуля, Дмитрий "Ditya Ra" Миненков

Rebels: Вадим "Sedoy" Мусорин, Максим "Shachlo" Абрамовских, Олег "Crazy" Колесниченко, Владимир "RodjER" Никогосян, Арсений "ArsZeeqq" Усов