14:47 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

VANSKOR покинул Skorokhod+4

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Иван "VANSKOR" Скороход принял решение уйти из своей команды Skorokhod+4. Об этом он написал на своей странице в твиттере. Киберспортсмен отметил, что в скором будущем сообщит о своей новой команде.

Skorokhod+4 просуществовала с начала ноября 2016 года, когда Скороход принял решение сохранить коллектив после роспуска прежнего состава команды Flipsid3 Tactics. За FlipSid3 эта пятерка игроков выступала с мая 2016 года, однако организация закрыла команду после неудачного выступления на квалификациях The Boston Major. VANSKOR известен по своим выступлениям за такие команды, как Empire. Na'Vi, Prodota Gaming и RoX. Сумма призовых, полученных игроком за время выступления в профессиональной DotA 2, составляет чуть больше 86 тысяч долларов.

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