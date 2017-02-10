Valve может изменить место проведения The International из-за указа Трампа

Глава корпорации Valve Гейб Ньюэл провел пресс-конференцию, на которой высказался о ряде проблем, связанных с указом нового президента США Дональда Трампа о запрете на въезд в страну граждан семи мусульманских государств и усугублении визовой политики в стране. По словам разработчиков Dota 2 и Counter-Strike: компания столкнулась сразу с двумя серьезными проблемами после введения новых санкиций, сообщает pcgamer.com.

Ряд сотрудников Valve больше не может выезжать из страны из-за риска не вернуться обратно по причине своего происхождения. Также корпорация не исключила перенос седьмого турнира The International за пределы США, чтобы избежать проблем с получением виз у китайских игроков и команд из СНГ-региона. Напомним, что последний The International с призовым фондом более 20 миллионов долларов прошел в Key Arena в Сиэтле.