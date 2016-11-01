Valve изменила правила замен на Major-турнирах

Компания Valve изменила правила использования замен по ходу Major-турниров, сообщает официальный сайт DotA2. Отныне запасным игроком может стать любой спортсмен, не участвующий в основном этапе турнира. Это означает, что любая из 16 команд на предстоящем турнире в Бостоне может заявить в качестве запасного игрока, не попавшего на соревнования. Стоит отметить, что возможно это в случае форс-мажора, например, проблем с визами или болезнью одного из основных игроков команды.

"Игроков замены больше не нужно регистрировать. Команды, участвующие в главном турнире, после окончания отборов на него смогут взять на замену любого игрока, который не принимает участие в групповом и основном этапах", – гласит заявление на официальном сайте игры.