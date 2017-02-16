Valve изменила даты проведения The Kiev Major с призовым фондом 3 миллиона долларов

Компания Valve изменила даты проведения предстоящего The Kiev Major. Соревнование пройдет с 27 по 30 апреля этого года, а не с 20-го по 23-е, как планировалось ранее. Причиной послужило расписание других турниров. Напомним, киевский "мэйджор" пройдет в Национальном дворце искусств "Украина".

Сообщается, что билеты поступят в продажу 22 февраля, приобрести их можно будет на официальном сайте турнира. Их стоимость составит от 130 гривен (около 300 рублей) до 400 гривен (около 850 рублей) в зависимости от дня соревнования.

Открытые отборочные на The Kiev Major пройдут с 6 по 9 марта, а региональные квалификации – с 10 по 13 марта. Всего в LAN-финале примут участие 16 команд. Призовой фонд турнира составит 3 миллиона долларов.