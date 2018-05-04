В "ВТБ Ледовый дворец" стартовала стадия плей-офф московского "мэйджора"

В Москве стартовала стадия плей-офф EPICENTER XL. В первом матче игрового дня встречаются российская FlyToMoon и бразильская paiN Gaming, которые попали в нижнюю сетку. В параллельной встрече этого раунда Team Secret сыграет против Mineski. С полуфинала верхней сетки стадию начинают Team Liquid и OG, а также PSG.LGD и Virtus.pro.

Напомним, в плей-офф вышли по две лучшие команды из каждой группы. Призовой фонд соревнования составляет один миллион долларов. Ранее в России не проходили турниры категории Major. Триумфатор первенства определится на арене "ВТБ Ледовый дворец".