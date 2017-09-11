В Шанхае проведут "майнор" с призовым фондом 300 тысяч долларов

Китайская компания Perfect World проведет minor-турнир по Dota 2 в Шанхае с 19 по 26 ноября, сообщил представитель разработчика игры в своем твиттере. Призовой фонд The Perfect World Masters составит 300 тысяч долларов. Кроме того, регламентом предусмотрены рейтинговые очки, необходимые для попадания на The International 2018.

В турнире примут участие 10 команд, из которых три пригласят напрямую, а оставшиеся семь определятся по итогам квалификаций в Китае, Европе, СНГ, Северной и Южной Америке и Юго-Восточной Азии. Китай получит два слота на "майнор", а остальные – по одному.

The Perfect World Masters станет третьим по счету minor-турниром этого сезона после Starladder Invitational #3 и PGL Open Bucharest.