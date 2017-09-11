В Шанхае проведут "майнор" с призовым фондом 300 тысяч долларов

Китайская компания Perfect World проведет minor-турнир по Dota 2 в Шанхае с 19 по 26 ноября, сообщил представитель разработчика игры в своем твиттере. Призовой фонд The Perfect World Masters составит 300 тысяч долларов. Кроме того, регламентом предусмотрены рейтинговые очки, необходимые для попадания на The International 2018.
В турнире примут участие 10 команд, из которых три пригласят напрямую, а оставшиеся семь определятся по итогам квалификаций в Китае, Европе, СНГ, Северной и Южной Америке и Юго-Восточной Азии. Китай получит два слота на "майнор", а остальные – по одному.
The Perfect World Masters станет третьим по счету minor-турниром этого сезона после Starladder Invitational #3 и PGL Open Bucharest.
DOTA 2 MINOR: The Perfect World Masters – $300K Prize Pool, 10 Teams (3DI, [02CN 1 SEA EU CIS NA SA]Q), Nov 19-26, 2017 in Shanghai, China. pic.twitter.com/7hTmtzXOkb– Wykrhm Reddy (@wykrhm) 11 сентября 2017 г.