В сеть попали судебные документы с информацией о создателе Dota и Dota 2

На канале finargot опубликован ролик, в котором собрана информация о личности человека под ником Icefrog – создателе Dota и Dota 2. Им предположительно является некий Абдул Исмаил, проживающий в одной из стран Ближнего Востока. Одним из основных доказательств являются документы из американского суда по иску о праве владения брендом Dota. Данные документы попали в сеть в конце прошлого месяца.

Известно, что разработчик игры – корпорация Valve – наняла Icefrog для создания второй части. Однако, компания так и не раскрыла имя создателя игры.