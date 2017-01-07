В полуфинале ESL состоится китайское дерби

Китайский коллектив Wings победил со счетом 2:0 филиппинскую Execration в матче за второе место группы B на турнир ESL One Genting. В первом раунде плей-офф чемпионы последнего The International встретятся с соотечественниками из Newbee, переигравшей российскую Virtus.pro в матче за первую строчку квартета А.
Во втором полуфинале турнира VP встретится с североамериканской Digital Chaos, в составе которой выступает украинский киберспортсмен Роман "Resolut1on" Фоминок. Победитель соревнований с призовым фондом 250 тысяч долларов определится в малазийском Гентинге 8 января.
Малайзия
ESL One Genting 2017
Групповой турнир
Группа B
Нижняя сетка
Второй раунд
Wings (Китай) – Execration (Филиппины) – 2:0