В полуфинале ESL состоится китайское дерби

Китайский коллектив Wings победил со счетом 2:0 филиппинскую Execration в матче за второе место группы B на турнир ESL One Genting. В первом раунде плей-офф чемпионы последнего The International встретятся с соотечественниками из Newbee, переигравшей российскую Virtus.pro в матче за первую строчку квартета А.

Во втором полуфинале турнира VP встретится с североамериканской Digital Chaos, в составе которой выступает украинский киберспортсмен Роман "Resolut1on" Фоминок. Победитель соревнований с призовым фондом 250 тысяч долларов определится в малазийском Гентинге 8 января.

Малайзия

ESL One Genting 2017

Групповой турнир

Группа B

Нижняя сетка

Второй раунд

Wings (Китай) – Execration (Филиппины) – 2:0