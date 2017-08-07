В новом составе Na’ Vi по Dota 2 будут только игроки из СНГ

Тренер Natus Vincere Александр "XBOCT" Дашкевич подчеркнул в интервью Cybersport.com, что с высокой долей вероятности в новом составе "Рожденных побеждать" будут только игроки из СНГ.

Напомним, последней командой украинского игрока была Cyber Anji. Ранее он уже выступал за "Рожденнных побеждать" на протяжении пяти лет. Вместе с Na’ Vi "ХВОСТ" стал чемпионом самого престижного в мире турнира по Dota 2 – The International.

– Почему предыдущий состав Na'Vi недоигрывал?

– Дело в разном образе мышления русскоговорящих игроков и Пера Андерса "Pajkatt" Олсена Лилля с Мальте "Biver" Винтером. Они думали о "Доте" по-разному, поэтому не стали командой. В матчах было заметно, что игроки делали нечто странное. Они не принимали решения впятером, а это необходимо.

– Не лучше ли, когда игроки думают по-разному, а не загоняют себя в те же рамки и допускают одинаковые ошибки?

– Хорошо, когда есть разные взгляды, но все должны придерживаться одного, чтобы принять решение. Иначе это бесполезно, и люди в Na'Vi просто не хотели работать вместе. Конечно, у игроков всегда возникают разные идеи. Иногда они делятся с ними командой, иногда – нет, но в игре вы должны придерживаться одной точки зрения.

– Вы помогаете Na'Vi подбирать состав? Вновь соберёте команду без легионеров?

– Помогаю и, скорее всего, возьмём пять человек из СНГ. Мне нравится стиль региона, с ним моя карьера вышла на пик. Но я подожду как можно дольше, прежде чем принимать решение о возможных легионерах.