15:29 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

В команде "Анжи" по Dota 2 могут появиться дагестанские киберспортсмены

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Глава киберотдела "Анжи" Мурад Алиев подчеркнул, что в ближайшее время в команде DotA 2 могут появиться спортсмены из Дагестана. Таким образом подразделение махачкалинцев поддержит политику футбольного клуба по привлечению в свой состав местных игроков.

Сейчас за киберкоманду "Анжи" не выступает ни одного игрока из Дагестана. А ее капитаном является известный геймер DotA Александр Дашкевич, выступающий под псевдонимом "ХВОСТ". Также за махачкалинцев выступают Максим yoky Ким, Артем NT– Латыпов, Евгений Chuvash Макаров и Александр NoFear Чурочкин.

– Мы планируем провести турнир среди дагестанских игроков, – приводят "Известия" слова Алиева. – Тому, кто проявит себя наилучшим образом, предоставится шанс попробовать свои силы в составе "Анжи" на профессиональном уровне. Также есть идея создания второго состава исключительно из дагестанских игроков.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/692639

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