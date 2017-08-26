В Киеве пройдет первый Minor-турнир нового сезона

Украинская киберспортивная организация StarLadder проведет первый турнир категории Minor в новом сезоне. SL i-League Invitational пройдет в Киеве с 12 по 15 октября. На чемпионате разыграют 300 тысяч долларов и квалификационные очки для отбора на чемпионат мира – The International. Напомним, последний "мэйджор" прошлого сезона также прошел в столице Украины.

На соревнованиях выступят восемь команд. Две из них получат прямое приглашение. Остальные участники определятся в квалификации шести регионов: Китай, СНГ, Европы, Северная Америка, Южная Америка, Юго-Восточная Азия. Все встречи примет "Киев Киберспорт Арена".