В "Ки-арена" стартовал первый матч плей-офф чемпионата мира

В Сиэтле стартовал первый матч стадии плей-офф чемпионата мира по Dota 2 – The International 2017. В четвертьфинале верхней сетки встречаются европейская Team Liquid и китайская Invictus Gaming. "Ликвид" заняла первую строчку группы А , а IG расположилась на четвертом месте группы B. Стадия игр на выбывание пройдет на этой неделе в "Ки-арена", вместимость которой составляет 17 тысяч зрителей.

Российская Team Empire встретится сегодня с европейской Cloud9 в матче до победы в одной карте на вылет. Virtus.pro начнет свое выступление в плей-офф завтра, в матче против китайской LGD. Призовой фонд The International 2017 составляет 23,2 миллиона долларов.