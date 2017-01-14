21:09 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

В финале WESG на 1,5 миллиона долларов встретятся датская и филиппинская команды

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В финале турнира World Electronic Sports Games с призовым фондом 1,5 миллиона долларов в дисциплине Dota 2 встретятся датский коллектив Cloud9 и филиппинская TNC. За выход в решающий матч европейская команда переиграла со счетом 2:1 перуанскую Infamous, а южно-азиатская пятерка одержала сухую победу над шведской The Alliance. Финал состоится 15 января в китайском городе Чанчжоу. Победитель и серебряный призер заберут с собой по 800 и 500 тысяч долларов соответственно.

Все СНГ-коллективы кроме MVP Revolution из Кыргызстана не смогли выйти из групповой стадии соревнований.

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Материалы REN-TV

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