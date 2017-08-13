В финале чемпионата мира Newbee встретится с Team Liquid

Европейская Team Liquid переиграла китайскую LGD.Forever Young в финале нижней сетки The International 2017. Счет встречи – 2:1. В гранд-финале "Ликвид" встретится с Newbee, также представляющей Китай. Решающий поединок пройдет до побед в трех картах (best-of-5). Победитель и финалист заработают по 10,8 и 3,9 миллиона долларов из общего призового фонда 24,6 миллиона. За третье место LFY получит 2,57 миллиона.

В плей-офф седьмого чемпионата мира пробились 16 команд. Российская Virtus.pro вошла в шестерку сильнейших, Team Empire – в восьмерку. Стадия игр на выбывание проходит в "Ки-арена" в Сиэтле, вместимость которой составляет 17 тысяч человек.

Сиэтл (США)

The International 2017

Плей-офф

Финал (Нижняя сетка)

Team Liquid (Европа) – LGD.FY (Китай) – 2:1

Team Liquid: GH – Марун Мерхей (Ливан), MinD_ContRoL – Иван Бориславов (Болгария), KuroKy – Куро Салехи Тахасоми (Германия), MATUMBAMAN – Лассе Урпалайнен (Финляндия), Miracle– – Амер аль-Баркави (Иордания);

LGD.Forever Young: Super – Се Цзюньхао, Monet – Ду Пэн, AhFu – Тью Сун Чуан, Inflame – Хэ Юнчжэн (все – Китай), DDC – Лян Фамэн (Макао);