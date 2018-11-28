В Dota 2 поменяли цвета комбинаций Sange, Yasha и Kaya

В ночь на 28 ноября вышло обновление для Dota 2, в котором переработали цвета комбинаций предметов из Sange, Yasha и Kaya. Разработчики также переделали квесты, связанные c Maim и Cleave.
Список изменений:
1. Изменены цвета комбинаций предметов из Sange, Yasha и Kaya.
2. Приведены в порядок подсказки для соответствия патчу 7.20с;
3. Исправлен список способностей Invoker;
4. Исправлено влияние сопротивления дебаффам на Shackles при втором использовании на героя без него, если до этого его использовали на героя с сопротивлением дебаффам;
5. Исправлена ошибка, из-за которой Reaper's Scythe либо наносила урон несколько раз, либо не наносила его вообще герою с сопротивлением дебаффам;
6. Исправлена ошибка, когда Bane уменьшал сопротивление дебаффам, если снимал скорость атаки с помощью Enfeeble;
7. Исправлена ошибка, из-за которой сопротивление дебаффам влияло на Laguna Blade и Finger of Death;
8. Добавлены тип урона, статус рассеиваемой и статус магического иммунитета на Inner Fire;
9. Удалены квесты на Maim;
10. Исправлены необходимые значения для выполнения квестов на Cleave;
11. Звук Nightmare у Bane теперь будет работать до 15 секунд, соответствуя отрицательному сопротивлению дебаффам;
12. Исправлено отсутствие синхронизации Spirit Link и звука ее использования.
Дополнительная информация
https://www.cybersport.ru/news/v-dota-2-pomenyali-cveta-kombinacii-sange-yashai-kaya