В Dota 2 поменяли цвета комбинаций Sange, Yasha и Kaya

В ночь на 28 ноября вышло обновление для Dota 2, в котором переработали цвета комбинаций предметов из Sange, Yasha и Kaya. Разработчики также переделали квесты, связанные c Maim и Cleave.

Список изменений:

1. Изменены цвета комбинаций предметов из Sange, Yasha и Kaya.

2. Приведены в порядок подсказки для соответствия патчу 7.20с;

3. Исправлен список способностей Invoker;

4. Исправлено влияние сопротивления дебаффам на Shackles при втором использовании на героя без него, если до этого его использовали на героя с сопротивлением дебаффам;

5. Исправлена ошибка, из-за которой Reaper's Scythe либо наносила урон несколько раз, либо не наносила его вообще герою с сопротивлением дебаффам;

6. Исправлена ошибка, когда Bane уменьшал сопротивление дебаффам, если снимал скорость атаки с помощью Enfeeble;

7. Исправлена ошибка, из-за которой сопротивление дебаффам влияло на Laguna Blade и Finger of Death;

8. Добавлены тип урона, статус рассеиваемой и статус магического иммунитета на Inner Fire;

9. Удалены квесты на Maim;

10. Исправлены необходимые значения для выполнения квестов на Cleave;

11. Звук Nightmare у Bane теперь будет работать до 15 секунд, соответствуя отрицательному сопротивлению дебаффам;

12. Исправлено отсутствие синхронизации Spirit Link и звука ее использования.