В Dota 2 открылось зимнее трансферное окно

Разработчик игры Dota 2 – компания Valve – открыла зимнее трансферное окно. Оно продлится до 5 февраля. После окончания этого периода все команды, совершившие замену, буду получать меньше очков DPC, необходимых для попадания на следующий чемпионат мира (The International). Игрок замены получит в зачет половину от набранных очков, а его одноклубники 75 процентов.

Первая фаза, в которую команды могут исключать игроков, продлится до 22 января. После этого организации смогут лишь добавлять новых членов состава. Прямое приглашение на The International получат восемь лучших команд в рейтинге DPC.

The Winter Shuffle is now ON!! – the final roster change window before the end of The International 2018. https://t.co/1ipQBhGoVE pic.twitter.com/CZ0swAAQGS – Wykrhm Reddy (@wykrhm) 9 января 2018 г.



