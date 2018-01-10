13:27 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

В Dota 2 открылось зимнее трансферное окно


Разработчик игры Dota 2 – компания Valve – открыла зимнее трансферное окно. Оно продлится до 5 февраля. После окончания этого периода все команды, совершившие замену, буду получать меньше очков DPC, необходимых для попадания на следующий чемпионат мира (The International). Игрок замены получит в зачет половину от набранных очков, а его одноклубники 75 процентов.

Первая фаза, в которую команды могут исключать игроков, продлится до 22 января. После этого организации смогут лишь добавлять новых членов состава. Прямое приглашение на The International получат восемь лучших команд в рейтинге DPC.


 

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Материалы других СМИ
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