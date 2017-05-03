В Dota 2 открылось трансферное окно

Сегодня ночью разработчик игры Dota 2 – корпорация Valve – открыла весеннее трансферное окно, которое продлится до 24 мая. С 13 по 16 мая организации могут исключать игроков, с 17 по 24 мая принимать в свой состав новых. Все команды, в которых были сделаны замены после закрытия трансферного окна будут вынуждены пробиваться на предстоящий чемпионат мира через открытую квалификацию. The International 2017 пройдет с 7 по 12 августа в Сиэтле.

Команды должна состоять минимум из пяти игроков. Также допускается заявить до двух замен. Все члены команд обязаны подтвердить до периода исключения информацию о том, что намерены остаться в организации. В противном случае они будут автоматически из нее исключены.