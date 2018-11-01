В Dota 2 исправили баг Morphling с TI8

В обновлении от 31 октября разработчики Dota 2 исправили баг Morphling, в результате которого он не всегда получал бонусы к атрибутам.

Проблема проявлялась на профессиональных турнирах, в том числе The International 2018. В Valve также устранили недоработки способностей Riki и Monkey King.

Список изменений:

1. Исправлен баг, из-за которого персонажи могли атаковать медленнее, чем должны.

2. Morphling теперь корректно получает атрибуты за повышение уровня, если преодолевает порог опыта с помощью убийства во время Morph.

3. Smoke Screen от Riki перестала применяться на юнитах с иммунитетом к магии.

4. Monkey King больше не обезвреживается, когда на него используют устрашающую способность во время активации Primal Spring.

5. Исправлена ошибка с отображением послематчевой таблицы.

В августе 2018 года выяснилось, что c багом атрибутов Morph столкнулись оба финалиста The International 2018. Из-за него игроки OG и PSG.LGD потеряли десятки атрибутов. О недоработке было известно до турнира. Пользователь реддита Breezerious рассказал о проблеме 20 мая.